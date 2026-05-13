Chats perchés !, Musée De L’hospice Saint-Roch, Issoudun

Chats perchés ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée De L’hospice Saint-Roch Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Et si, le temps d’une soirée, les chats de Leonor Fini décidaient de quitter leur salon ? Dans cette pièce de style Art nouveau, ils occupent chaque recoin : au bord de la cheminée, sur les murs, jusqu’au plafond. Fini les imagine libres, tranquilles, maîtres du lieu.

Les élèves de 3ème du collège Honoré de Balzac à Issoudun et leur professeure d’arts plastiques, Aline Yanak, ont choisi de suivre cette piste : celle de chats perchés, curieux, prêts à glisser hors du salon.

Où pourraient-ils se cacher ? Dans une vitrine, derrière une fenêtre, au détour d’un passage. Leurs créations en silhouettes et en volumes semblent apparaître ou disparaître. Collage, dessin, peinture, création numérique : des chats farfelus de toutes formes se fondent dans le décor et créent de petites surprises visuelles à chaque pas.

Le parcours vous invite à lever les yeux, à chercher, à imaginer. Peut-être qu’un chat perché vous attendra au détour d’une salle…

De 20h à 23h.

Musée De L’hospice Saint-Roch 8 Rue de l’Hospice Saint-Roch, 36100 Issoudun, France Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire 0254210176 https://www.museeissoudun.tv/ Le musée est constitué d’un ancien Hôtel-Dieu fondé au XIIe s., agrandi et modifié jusqu’au XIXe s. Sa chapelle de style gothique flamboyant a su conserver son décor d’époque ainsi qu’un ensemble sculpté remarquable comprenant deux sculptures monumentales de l’Arbre de Jessé, uniques en Europe. Visible de l’extérieur, l’apothicairerie du XVIIe s. présente ses 379 pots en faïencerie de Nevers et son mobilier d’origine. Le jardin de simples lui fait face, au centre de la cour. Le musée présente le clavecin français Jean II Denis (1648) le plus ancien signé et daté au monde !

Un bâtiment moderne a vu le jour en 1995, agrandi en 2002 et 2007, signé de l’architecte Pierre Colboc. Labellisé « Architecture contemporaine remarquable », il invite le public à découvrir les différentes expositions d’art contemporain et les collections permanentes d’art extra-européen avec la salle dédiée au couple d’artistes Cécile Reims et Fred Deux, la donation d’objets de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et le salon de style Art Nouveau de Leonor Fini.

Profitez de cet événement pour visiter le parc de sculptures à la nuit tombée.

Chaque oeuvre bénéficie d’un éclairage qui plonge les visiteurs dans une ambiance énigmatique et saisissante.

La classe, l’œuvre !

© Aline Yanak