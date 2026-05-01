Issoudun

Théa Guéniot Paysages intérieurs

2 Rue de la Triperie Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de sa résidence à Issoudun, l’artiste Théa Guéniot ouvre les portes de son atelier et vous invite à explorer ses Paysages intérieurs. Ce temps de rencontre vous permet de découvrir son travail et d’échanger avec l’artiste sur les expérimentations qui jalonnent sa résidence de 3 mois.

Née en 1994, diplômée de l’École technique de photographie et d’audiovisuel de Toulouse puis de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, Théa Guéniot développe une pratique photographique qui intègre notamment des expérimentations de chimie végétale, sans s’y limiter. Son travail explore notre rapport au vivant à travers des approches durables et sensibles aux processus naturels, et s’étend à des recherches plastiques mêlant différents médiums, dont l’encre, pour interroger la matérialité de l’image. .

2 Rue de la Triperie Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

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English :

As part of her residency in Issoudun, artist Théa Guéniot opens the doors of her studio and invites you to explore her Paysages intérieurs. This meeting gives you the opportunity to discover her work and discuss with the artist the experiments she is carrying out during her 3-month residency.

L’événement Théa Guéniot Paysages intérieurs Issoudun a été mis à jour le 2026-05-07 par BERRY