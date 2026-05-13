VISITE LIBRE DU MUSÉE ET DES EXPOSITIONS, Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun

VISITE LIBRE DU MUSÉE ET DES EXPOSITIONS Samedi 23 mai, 20h00 Musée de l’Hospice Saint-Roch Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Les salles s’ouvrent comme autant de chemins possibles, et vous choisissez la manière dont vous souhaitez traverser le lieu. Vous pouvez vous diriger vers les expositions temporaires, explorer les salles d’Océanie, l’art contemporain ou les collections plus anciennes. La diversité du musée devient alors votre terrain de découverte : chaque espace révèle une époque, une histoire, une manière d’observer le monde.

Les expositions actuelles dans votre parcours de visite :

→ Christian Lhopital – Du jour au lendemain

→ Édouard Pignon – Exposition d’une donation

→ Leonor Fini – Regarde, on dirait des humains

Un parcours chronologique à travers des collections variées :

– La chapelle et les arbres de Jessé (fin XVe siècle)

– L’apothicairerie et les collections de médecine (XVIIe-XVIIIe siècles)

– Le clavecin de Jean II Denis (1648) et peintures (XVIIe-XVIIIe siècles)

– La salle consacrée à Cécile Reims et Fred Deux

– La Donation de la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur : collection de Papouasie-Nouvelle-Guinée

– Le salon Art nouveau de Leonor Fini

Dans le parc, une vingtaine de sculptures en plein air vous attendent. À la nuit tombée, un éclairage discret souligne les formes, révèle les silhouettes et transforme le cadre verdoyant en une promenade lumineuse, plus lente, presque suspendue. Parmi ces installations permanentes, les roseaux lumineux imaginés par Yann Kersalé se déploient dans le paysage et accompagnent votre déambulation.

Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-roch, 36100 Issoudun, France Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33254210176 https://www.museeissoudun.tv Installé dans l’ancien Hospice Saint-Roch le Musée présente un patrimoine exceptionnel comprenant, deux sculptures monumentales de l’Arbre de Jessé dans la chapelle (fin du XVe s.), l’apothicairerie (XVIIe et XVIIIe siècle) de l’ancien hôtel-Dieu ou encore le clavecin Jean Denis 1648, le plus ancien clavecin français signé et daté des collections publiques, commande de la Reine Anne d’Autriche pour son jeune fils Louis XIV. Reconnu par la qualité de son architecture et de ses collections, ce musée de France séduit par l’alliance de l’ancien et du contemporain. Il abrite les espaces d’expositions permanentes consacrés à d’importantes donations, la collection océanienne de la Congrégation du Sacré-Cœur d’Issoudun, la collection Cécile Reims et Fred Deux, le Salon Leonor Fini et des salles d’expositions temporaires pour d’autres donations majeures. En voiture : en venant de Paris (2h30), Autoroute A10, sortie Vierzon, puis A20. Deux parking à moins de 50 mètres du musée avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En train : Voie ferrée Paris-Toulouse (depuis la Gare Paris-Austerlitz, en 1h45) La gare d’Issoudun est à 7 min à pied du musée, en prenant par la promenade des Remparts, en longeant le parc F. Mitterrand.

Les salles s’ouvrent comme autant de chemins possibles, et vous choisissez la manière dont vous souhaitez traverser le lieu. Vous pouvez vous diriger vers les expositions temporaires, explorer les ou…

© Mhsr-Issoudun