UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumont

Chaumont Plage Chaumont

samedi 4 juillet 2026 · Chaumont

Chaumont Plage Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Square Boulingrin
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Chaumont Plage

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-04

Tout public
Du samedi 4 juillet au dimanche 16 août inclus
Tous les jours de 15h à 20h
Animations sportives, artistiques et de loisirs pour toute la famille

Nouveauté
– Chasse aux trésors GPS !
– Muni de votre smartphone, découvrez le parcours du petit chevalier.
– Tous les jours, départ à 17h au kiosque d’accueil de Chaumont plage

Nouveauté
– Espace bien être de 10h30 à 11h30
– Tous les matins réveils musculaires et relaxation
– Espace sport de 15h à 20h

Terrain de Beach
Jeu de raquettes
Tir à l’arc, fléchettes, jeu de basket, etc.

Espace animation paillote
Apéro cocktails et danse de l’été tous les samedis à 18h30 à la paillotte
– Espace petite restauration tous les jours de 15h à 20h

Espace concerts
– Tous les dimanches à 17h15
– Variétés pop et groupes locaux

Espace enfance et petite enfance
– Structure gonflable, parcours agilité ludique, bacs à sable, transats et parasols, bassins pédalos, trampoline

Espace médiathèque d’été
– Coin lecture et détente pour tous

Espace Famille
– Jeux de bois, ping-pong, babyfoot, fléchettes, organisation de tournoi, etc.

Nouveauté
– Espace Jeunes
– Pour se poser et chiller …

Les silos à Chaumont plage
Votre médiathèque les silos prend ses quartiers d’été au square du Boulingrin, dans le cadre des estivales, du lundi au dimanche de 15h à 20h.?Retrouvez sur place un millier de documents issus des collections des silos à consulter sur place ou à les emprunter ! ?Nouveauté cette année, des mots fléchés, mêlés, croisés et des sudokus sont à votre disposition. ?L’équipe de la médiathèque vous a aussi concocté tout un programme d’animations club de lecture, lectures pour les bébés, les enfants et les adultes, et rencontre-apéro avec Johan Héliot, écrivain de science-fiction et fantasy. ?Rendez-vous aux boîtes de bouquinistes !   .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chaumont Plage Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)