Chaumont Plage Chaumont
samedi 4 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Chaumont Plage
Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Du samedi 4 juillet au dimanche 16 août inclus
Tous les jours de 15h à 20h
Animations sportives, artistiques et de loisirs pour toute la famille
Nouveauté
– Chasse aux trésors GPS !
– Muni de votre smartphone, découvrez le parcours du petit chevalier.
– Tous les jours, départ à 17h au kiosque d’accueil de Chaumont plage
Nouveauté
– Espace bien être de 10h30 à 11h30
– Tous les matins réveils musculaires et relaxation
– Espace sport de 15h à 20h
Terrain de Beach
Jeu de raquettes
Tir à l’arc, fléchettes, jeu de basket, etc.
Espace animation paillote
Apéro cocktails et danse de l’été tous les samedis à 18h30 à la paillotte
– Espace petite restauration tous les jours de 15h à 20h
Espace concerts
– Tous les dimanches à 17h15
– Variétés pop et groupes locaux
Espace enfance et petite enfance
– Structure gonflable, parcours agilité ludique, bacs à sable, transats et parasols, bassins pédalos, trampoline
Espace médiathèque d’été
– Coin lecture et détente pour tous
Espace Famille
– Jeux de bois, ping-pong, babyfoot, fléchettes, organisation de tournoi, etc.
Nouveauté
– Espace Jeunes
– Pour se poser et chiller …
Les silos à Chaumont plage
Votre médiathèque les silos prend ses quartiers d’été au square du Boulingrin, dans le cadre des estivales, du lundi au dimanche de 15h à 20h.?Retrouvez sur place un millier de documents issus des collections des silos à consulter sur place ou à les emprunter ! ?Nouveauté cette année, des mots fléchés, mêlés, croisés et des sudokus sont à votre disposition. ?L’équipe de la médiathèque vous a aussi concocté tout un programme d’animations club de lecture, lectures pour les bébés, les enfants et les adultes, et rencontre-apéro avec Johan Héliot, écrivain de science-fiction et fantasy. ?Rendez-vous aux boîtes de bouquinistes ! .
Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00
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English :
L’événement Chaumont Plage Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne de Chaumont
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