Chaumont Plage Chaumont

Informations pratiques

Chaumont

Chaumont Plage

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Du samedi 4 juillet au dimanche 16 août inclus

Tous les jours de 15h à 20h

Animations sportives, artistiques et de loisirs pour toute la famille

Nouveauté

– Chasse aux trésors GPS !

– Muni de votre smartphone, découvrez le parcours du petit chevalier.

– Tous les jours, départ à 17h au kiosque d’accueil de Chaumont plage

Nouveauté

– Espace bien être de 10h30 à 11h30

– Tous les matins réveils musculaires et relaxation

– Espace sport de 15h à 20h

Terrain de Beach

Jeu de raquettes

Tir à l’arc, fléchettes, jeu de basket, etc.

Espace animation paillote

Apéro cocktails et danse de l’été tous les samedis à 18h30 à la paillotte

– Espace petite restauration tous les jours de 15h à 20h

Espace concerts

– Tous les dimanches à 17h15

– Variétés pop et groupes locaux

Espace enfance et petite enfance

– Structure gonflable, parcours agilité ludique, bacs à sable, transats et parasols, bassins pédalos, trampoline

Espace médiathèque d’été

– Coin lecture et détente pour tous

Espace Famille

– Jeux de bois, ping-pong, babyfoot, fléchettes, organisation de tournoi, etc.

Nouveauté

– Espace Jeunes

– Pour se poser et chiller …

Les silos à Chaumont plage

Votre médiathèque les silos prend ses quartiers d’été au square du Boulingrin, dans le cadre des estivales, du lundi au dimanche de 15h à 20h.?Retrouvez sur place un millier de documents issus des collections des silos à consulter sur place ou à les emprunter ! ?Nouveauté cette année, des mots fléchés, mêlés, croisés et des sudokus sont à votre disposition. ?L’équipe de la médiathèque vous a aussi concocté tout un programme d’animations club de lecture, lectures pour les bébés, les enfants et les adultes, et rencontre-apéro avec Johan Héliot, écrivain de science-fiction et fantasy. ?Rendez-vous aux boîtes de bouquinistes ! .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00

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English :

L’événement Chaumont Plage Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne de Chaumont