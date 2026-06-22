Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont
Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont samedi 4 juillet 2026.
Chaumont
Fête de l’ECAC rugby à Chaumont
Stade Daniel Louis Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Au programme atelier et tournoi enfants ouvert à tous (13h30)
tournoi des copains sur inscription accessible aux +15ans (16h)
Apéro musical et repas (19h)
Menu jambon à la broche et pommes de terre à l’ancienne .
Stade Daniel Louis Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 40 38 85
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English :
L’événement Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne de Chaumont
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