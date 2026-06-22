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Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont

Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont

Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Stade Daniel Louis
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Fête de l’ECAC rugby à Chaumont

Stade Daniel Louis Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Tout public
Au programme atelier et tournoi enfants ouvert à tous (13h30)
tournoi des copains sur inscription accessible aux +15ans (16h)
Apéro musical et repas (19h)

Menu jambon à la broche et pommes de terre à l’ancienne   .

Stade Daniel Louis Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 40 38 85 

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English :

L’événement Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne de Chaumont

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