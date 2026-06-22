Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont samedi 4 juillet 2026.

Chaumont

Fête de l’ECAC rugby à Chaumont

Stade Daniel Louis Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Au programme atelier et tournoi enfants ouvert à tous (13h30)

tournoi des copains sur inscription accessible aux +15ans (16h)

Apéro musical et repas (19h)

Menu jambon à la broche et pommes de terre à l’ancienne .

Stade Daniel Louis Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 40 38 85

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English :

L’événement Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne de Chaumont