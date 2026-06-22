Concert du Big Band Chaumont
Concert du Big Band Chaumont vendredi 3 juillet 2026.
Chaumont
Concert du Big Band
Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Tout public
Les professeurs du Conservatoire de Chaumont montent sur scène pour un concert exceptionnel placé sous le signe du swing, du jazz et des musiques actuelles.
Deux soirées où les Big Band du territoire se rencontrent et vous invitent à découvrir un répertoire riche et énergique, mêlant grands standards du jazz, rythmes entraînants et arrangements modernes.
Accessible à tous, amateurs de jazz comme curieux, pour deux soirées musicales pleine de groove et de bonne humeur ! .
Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 50 ecole.musique@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Concert du Big Band Chaumont a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne de Chaumont
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