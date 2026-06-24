Nuit des églises à Chaumont Chaumont
samedi 4 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Nuit des églises à Chaumont
Basilique Saint Jean-Baptiste Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
La basilique offre un autre visage la nuit. Et si vous profitiez d’une visite spéciale pour la Nuit des églises ?
Il sera possible d’accéder au triforium pour contempler l’ensemble de la nef en prenant de la hauteur tandis que la mise au tombeau sera ouverte pour mieux en contempler les sculptures et les peintures.
Exceptionnellement, la charpente sera accessible en petits groupes tandis que la sacristie dévoilera ses secrets.
Visitez cet édifice à l’ambiance métamorphosée par la tombée de la nuit et le son de son orgue monumental. La basilique sera ouverte et éclairée de 20h à 23H.
Sur inscription. .
Basilique Saint Jean-Baptiste Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Nuit des églises à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne de Chaumont
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