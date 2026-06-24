Informations pratiques

Chaumont

Nuit des églises à Chaumont

Basilique Saint Jean-Baptiste Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

La basilique offre un autre visage la nuit. Et si vous profitiez d’une visite spéciale pour la Nuit des églises ?

Il sera possible d’accéder au triforium pour contempler l’ensemble de la nef en prenant de la hauteur tandis que la mise au tombeau sera ouverte pour mieux en contempler les sculptures et les peintures.

Exceptionnellement, la charpente sera accessible en petits groupes tandis que la sacristie dévoilera ses secrets.

Visitez cet édifice à l’ambiance métamorphosée par la tombée de la nuit et le son de son orgue monumental. La basilique sera ouverte et éclairée de 20h à 23H.

Sur inscription. .

Basilique Saint Jean-Baptiste Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Nuit des églises à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne de Chaumont