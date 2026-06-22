Journée portes ouvertes du conservatoire de théâtre et de musique de Chaumont Chaumont
Journée portes ouvertes du conservatoire de théâtre et de musique de Chaumont Chaumont mercredi 1 juillet 2026.
Chaumont
Journée portes ouvertes du conservatoire de théâtre et de musique de Chaumont
Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Tout public
On pousse la porte du Conservatoire. On écoute, on observe, on échange. On découvre la musique et le théâtre de l’intérieur, au fil des démonstrations, des rencontres avec les enseignants et des échanges avec les élèves.
Avec minimum deux rendez-vous par an, ces journées sont une invitation à explorer les disciplines artistiques, à poser toutes ses questions et à ressentir l’énergie d’un lieu de création et d’apprentissage.
Que l’on soit curieux, futur élève ou simple amateur, la journée portes ouvertes est un moment privilégié pour plonger dans l’univers du Conservatoire… et peut-être y trouver sa place. .
Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 50 ecole.musique@ville-chaumont.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée portes ouvertes du conservatoire de théâtre et de musique de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)
- Visite Apéro à Chaumont Au Siècle des Lumières, sous la houlette de Jacquette Bouchardon Chaumont 2 juillet 2026
- Concert du Big Band Chaumont 3 juillet 2026
- Fête de l’ECAC rugby à Chaumont Chaumont 4 juillet 2026
- Geek Paradise à Chaumont Chaumont 5 juillet 2026
- Randonnée pédestre Chaumont 5 juillet 2026