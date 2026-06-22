Journée portes ouvertes du conservatoire de théâtre et de musique de Chaumont Chaumont mercredi 1 juillet 2026.

Chaumont

Journée portes ouvertes du conservatoire de théâtre et de musique de Chaumont

Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

On pousse la porte du Conservatoire. On écoute, on observe, on échange. On découvre la musique et le théâtre de l’intérieur, au fil des démonstrations, des rencontres avec les enseignants et des échanges avec les élèves.

Avec minimum deux rendez-vous par an, ces journées sont une invitation à explorer les disciplines artistiques, à poser toutes ses questions et à ressentir l’énergie d’un lieu de création et d’apprentissage.

Que l’on soit curieux, futur élève ou simple amateur, la journée portes ouvertes est un moment privilégié pour plonger dans l’univers du Conservatoire… et peut-être y trouver sa place. .

Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 50 ecole.musique@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Journée portes ouvertes du conservatoire de théâtre et de musique de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne de Chaumont