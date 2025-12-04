Chauves-souris et compagnie Loches

Chauves-souris et compagnie

Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:30:00

fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Les belles soirées d’été sont idéales pour observer les chauve-souris en quête de nourriture. Nous profiterons du crépuscule pour déguster notre pique-nique. Grâce à un appareil transcrivant les ultrasons, nous tenterons de repérer les ‘habitants sauvages nocturnes’.

Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées, lampe de poche et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

RDV à l’entrée des prairies du Roy, côté Loches. 5 .

Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Summer evenings are ideal for observing bats in search of food. We’ll take advantage of twilight to enjoy our picnic lunch. Using an ultrasound transcriber, we’ll try to spot these wild nocturnal inhabitants.

Meet at the entrance to the meadows on the Loches side

