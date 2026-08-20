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Chedde en Fête, Parc Biolley, Passy

dimanche 20 septembre 2026 · Parc Biolley · Passy

Chedde en Fête, Parc Biolley, Passy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc Biolley
Adresse
73 rue du lac Vert Passy 74190 Passy
Ville
74190 Passy
Département
Haute-Savoie

Chedde en Fête Dimanche 20 septembre, 09h30 Parc Biolley Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Venez célébrer Chedde en fête, un évènement intergénérationnel riche en activité et en souvenirs d’enfance.

L’association Mémoire de Chedde sera présente pour vous plonger dans l’histoire locale à travers des photos historiques et des explications captivantes sur ce charmant hameau de Passy.

Les guides du patrimoine Savoie-mont-Blanc propose également sur cette journée (à 10h ou 14h) une visite guidée « Déambulation cheddoise : entre histoire, industrie et art déco » mettant en valeur l’histoire du site industriel de Chedde. Cette balade historique vous conduira jusqu’à l’église Saint-Joseph dont les vitraux art déco ont été conçus par le maitre-verrier Raphaël Lardeur.

Joignez-vous à nous pour une journée conviviale et enrichissante, ou petits et grands pourront partager et apprendre ensemble.

Parc Biolley 73 rue du lac Vert Passy 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.passy-mont-blanc.com/ Le parc Biolley est le poumon vert du cœur du hameau de Chedde.
Venez célébrer Chedde en fête, un évènement intergénérationnel riche en activité et en souvenirs d’enfance.

© Association des ayants-droits cheddois utilisateurs de l’eau de Joux

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