Chedde en Fête, Parc Biolley, Passy

Informations pratiques

Chedde en Fête Dimanche 20 septembre, 09h30 Parc Biolley Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Venez célébrer Chedde en fête, un évènement intergénérationnel riche en activité et en souvenirs d’enfance.

L’association Mémoire de Chedde sera présente pour vous plonger dans l’histoire locale à travers des photos historiques et des explications captivantes sur ce charmant hameau de Passy.

Les guides du patrimoine Savoie-mont-Blanc propose également sur cette journée (à 10h ou 14h) une visite guidée « Déambulation cheddoise : entre histoire, industrie et art déco » mettant en valeur l’histoire du site industriel de Chedde. Cette balade historique vous conduira jusqu’à l’église Saint-Joseph dont les vitraux art déco ont été conçus par le maitre-verrier Raphaël Lardeur.

Joignez-vous à nous pour une journée conviviale et enrichissante, ou petits et grands pourront partager et apprendre ensemble.

Parc Biolley 73 rue du lac Vert Passy 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.passy-mont-blanc.com/ Le parc Biolley est le poumon vert du cœur du hameau de Chedde.

Venez célébrer Chedde en fête, un évènement intergénérationnel riche en activité et en souvenirs d’enfance.

© Association des ayants-droits cheddois utilisateurs de l’eau de Joux