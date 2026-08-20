Chedde en Fête, Parc Biolley, Passy
dimanche 20 septembre 2026 · Parc Biolley · Passy
Informations pratiques
Chedde en Fête Dimanche 20 septembre, 09h30 Parc Biolley Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Venez célébrer Chedde en fête, un évènement intergénérationnel riche en activité et en souvenirs d’enfance.
L’association Mémoire de Chedde sera présente pour vous plonger dans l’histoire locale à travers des photos historiques et des explications captivantes sur ce charmant hameau de Passy.
Les guides du patrimoine Savoie-mont-Blanc propose également sur cette journée (à 10h ou 14h) une visite guidée « Déambulation cheddoise : entre histoire, industrie et art déco » mettant en valeur l’histoire du site industriel de Chedde. Cette balade historique vous conduira jusqu’à l’église Saint-Joseph dont les vitraux art déco ont été conçus par le maitre-verrier Raphaël Lardeur.
Joignez-vous à nous pour une journée conviviale et enrichissante, ou petits et grands pourront partager et apprendre ensemble.
Parc Biolley 73 rue du lac Vert Passy 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.passy-mont-blanc.com/ Le parc Biolley est le poumon vert du cœur du hameau de Chedde.
Venez célébrer Chedde en fête, un évènement intergénérationnel riche en activité et en souvenirs d’enfance.
© Association des ayants-droits cheddois utilisateurs de l’eau de Joux
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