Cheers rétro pop jazz Musée Courbet Ornans
Cheers rétro pop jazz Musée Courbet Ornans vendredi 24 juillet 2026.
Ornans
Cheers rétro pop jazz
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Les quatre musiciens de Cheers revisitent les plus grands tubes pop des années 80 à nos jours en leur donnant des couleurs jazz, soul, funk. De la ballade sensible aux rythmes les plus entraînants, venez redécouvrir ABBA, Michael Jackson, Daft Punk ou encore Katy Perry dans une toute nouvelle ambiance Rétro Pop Jazz qui ne manquera pas de vous surprendre !
Le concert aura lieu dans le jardin du musée. En cas de météo défavorable, repli dans l’atelier Courbet. Nombre de places limité. Dans ce cas, les réservations sont obligatoires. .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cheers rétro pop jazz
L’événement Cheers rétro pop jazz Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Les insectes de notre région Médiathèque La Passerelle Ornans 23 avril 2026
- Des pas et des saveurs à partager en Loue Lison Ornans 24 avril 2026
- Concert anniversaire pour fêter les 70 ans de l’Harmonie Municipale d’Ornans Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 24 avril 2026
- Paysages sonores Musée Courbet Ornans 25 avril 2026
- Roche Bottine Ornans Doubs 1 mai 2026