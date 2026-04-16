Cheers rétro pop jazz Musée Courbet Ornans

Ornans

Cheers rétro pop jazz

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les quatre musiciens de Cheers revisitent les plus grands tubes pop des années 80 à nos jours en leur donnant des couleurs jazz, soul, funk. De la ballade sensible aux rythmes les plus entraînants, venez redécouvrir ABBA, Michael Jackson, Daft Punk ou encore Katy Perry dans une toute nouvelle ambiance Rétro Pop Jazz qui ne manquera pas de vous surprendre !

Le concert aura lieu dans le jardin du musée. En cas de météo défavorable, repli dans l’atelier Courbet. Nombre de places limité. Dans ce cas, les réservations sont obligatoires. .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

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English : Cheers rétro pop jazz

L’événement Cheers rétro pop jazz Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)