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Cheers rétro pop jazz Musée Courbet Ornans

Cheers rétro pop jazz Musée Courbet Ornans vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Musée Courbet

Adresse : 1 Place Robert Fernier

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Ornans

Cheers rétro pop jazz

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Les quatre musiciens de Cheers revisitent les plus grands tubes pop des années 80 à nos jours en leur donnant des couleurs jazz, soul, funk. De la ballade sensible aux rythmes les plus entraînants, venez redécouvrir ABBA, Michael Jackson, Daft Punk ou encore Katy Perry dans une toute nouvelle ambiance Rétro Pop Jazz qui ne manquera pas de vous surprendre !
Le concert aura lieu dans le jardin du musée. En cas de météo défavorable, repli dans l’atelier Courbet. Nombre de places limité. Dans ce cas, les réservations sont obligatoires.   .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88  musee.courbet@doubs.fr

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English : Cheers rétro pop jazz

L’événement Cheers rétro pop jazz Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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