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AGENDA · Munster

Cheese ! On vous offre la photo Munster

vendredi 20 novembre 2026 · Munster

Cheese ! On vous offre la photo Munster

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
68140 Munster
Département
Haut-Rhin
Tarif

Munster

Cheese ! On vous offre la photo

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-20 10:00:00
fin : 2026-12-31 16:00:00

Date(s) :
2026-11-20 2026-11-22 2026-12-21 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-31

Venez vous faire tirer le portrait sur le marché de Noël de Munster dans un beau décor montagnard !
Venez vous faire tirer le portrait en famille à Munster !

La ville de Munster et l’Office de Tourisme, en partenariat avec Photoval vous offre la photo de votre famille dans un décor montagnard, sur le Marché de Noël de Munster.   .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80  contact@vallee-munster.eu

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English :

Come and have your picture taken at the Munster Christmas market in a beautiful mountain setting!

L’événement Cheese ! On vous offre la photo Munster a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Munster

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