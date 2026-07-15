Informations pratiques

Munster

Cheese ! On vous offre la photo

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-20 10:00:00

fin : 2026-12-31 16:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-22 2026-12-21 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-31

Venez vous faire tirer le portrait sur le marché de Noël de Munster dans un beau décor montagnard !

Venez vous faire tirer le portrait en famille à Munster !

La ville de Munster et l’Office de Tourisme, en partenariat avec Photoval vous offre la photo de votre famille dans un décor montagnard, sur le Marché de Noël de Munster. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have your picture taken at the Munster Christmas market in a beautiful mountain setting!

L’événement Cheese ! On vous offre la photo Munster a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Munster