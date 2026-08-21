Chef d’un jour, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Chef d’un jour Samedi 3 octobre, 14h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – À partir de 14 ans – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Rendez-vous samedi 3 octobre de 14h à 17h pour un atelier cuisine à la médiathèque !

Cuisinier en herbe, curieux, passionné et gourmand, partagez les plaisirs de la cuisine méditerranéenne le temps d’un après-midi.

Suivi d’une dégustation à 17h30.

dans le cadre des Nuits des Bibliothèques

Gratuit – À partir de 14 ans – Dans la limite des places disponibles

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/861-les-nuits-des-bibliotheque-du-02-au-03-octobre »}]

Rendez-vous samedi 3 octobre de 14h à 17h pour un atelier cuisine à la médiathèque !