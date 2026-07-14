Informations pratiques

Chartres

Chemin des Arts Laure Hinckel Châteaux de Beauce

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Journaliste, photographe et traductrice, Laure Hinckel a d’abord articulé son travail autour de la Roumanie, de sa langue et de sa culture. Pour le prieuré Saint-Vincent, elle propose une nouvelle exposition de photographie intitulée Châteaux de Beauce.

Inconditionnelle du noir et blanc, cette exposition à pour sujet le patrimoine rural et industriel de la Beauce, dans lequel les silos deviennent des châteaux qui dominent le paysage. À la fois austères et biscornus, vibrants de tôles, abritant des souffleries assourdissantes, ils sont d’improbables coffres-forts au milieu des champs, renfermant comme trésor les grains de blé dorés. .

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A journalist, photographer, and translator, Laure Hinckel initially focused her work on Romania, its language, and its culture. For the Priory of Saint-Vincent, she is presenting a new photography exhibition titled *Châteaux de Beauce*.

L’événement Chemin des Arts Laure Hinckel Châteaux de Beauce Chartres a été mis à jour le 2026-07-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES