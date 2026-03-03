Cheminade vélo La Ruée vers l’art Germigny-des-Prés

Cheminade vélo La Ruée vers l’art

6 Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

2026-05-09 2026-05-23

C’est une balade à vélo qui va vous conduire à appréhender l’art sous toutes ses formes au gré de quelques coups de pédales ! 20 km qui seront ponctués d’escales artistiques entre vieilles pierres et friches des parterres, une mosaïque de paysages diversifiés mêlant rencontres et découvertes inédites voire atypiques.

Rendez-vous au pied de l’oratoire à 10h

20 km .

+33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr

It?s a bike ride that will take you on a journey of discovery of art in all its forms, with just a few pedal strokes!

