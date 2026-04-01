Germigny-des-Prés

Visite guidée de l’Oratoire carolingien

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Une page de l’Histoire se lit à Germigny des Prés ! On vous emmène en visite, plus particulièrement au cœur de l’Oratoire carolingien, construit par l’un des proches conseillers de Charlemagne Théodulfe. Il s’agit de l’une des plus anciennes églises de France, datant des années 800, reconnue notamment pour sa sublime mosaïque d’inspiration byzantine.

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully – 5 .

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés a été mis à jour le 2026-04-06 par OT SULLY-SUR-LOIRE