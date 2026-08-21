Chemins croisés en musique – Quand le populaire rencontre le savant, Université Ouverte de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Chemins croisés en musique – Quand le populaire rencontre le savant Mardi 5 janvier 2027, 16h30 Université Ouverte de Versailles Yvelines

Sur inscription. Cycle de 6 conférences

Tarif C Versaillais : 78.24 € – Non Versaillais : 97.80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-05T16:30:00+01:00 – 2027-01-05T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-05T16:30:00+01:00 – 2027-01-05T18:00:00+01:00

Par Gildas Guillon, professeur au Conservatoire de Versailles Grand Parc, musicien et musicologue.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 [{« type »: « email », « value »: « universite.ouverte@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 83 90 »}] Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l’Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l’histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…

Tango : de la rue au concert, chemins croisés avec la musique savante.