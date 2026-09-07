Chemins et curiosités à Ergué-Armel, Parking de la MPT d’Ergué-Armel, Quimper

Informations pratiques

Chemins et curiosités à Ergué-Armel Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking de la MPT d’Ergué-Armel Finistère

Les chiens ne sont pas acceptés (passage dans le cimetière)

Rdv. Parking de la MPT d’Ergué-Armel 16 avenue Georges-Pompidou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Les membres du conseil de quartier d’Ergué-Armel vous invitent à porter un nouveau regard sur leur quartier.

De la mairie à l’école, de l’église au cimetière, ce parcours convivial et sensible dévoile des lieux familiers et pourtant méconnus d’Ergué-Armel. Jardin-forêt, fontaine, arboretum jalonnent cette promenade guidée par celles et ceux qui y vivent.

Visite par les membres du groupe Chemins et curiosités du conseil de quartier d’Ergué-Armel.

Parking de la MPT d’Ergué-Armel 16 avenue Georges-Pompidou 29000 Quimper Quimper 29000 Ti Douar Finistère Bretagne https://www.mpt-ea.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Les membres du conseil de quartier d’Ergué-Armel vous invitent à porter un nouveau regard sur leur quartier.

©Ville de Quimper