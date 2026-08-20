Chemins, Le cirque du bout du monde, Lille

Informations pratiques

Chemins Dimanche 16 mai 2027, 17h30 Le cirque du bout du monde Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-16T17:30:00+02:00 – 2027-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-16T17:30:00+02:00 – 2027-05-16T18:00:00+02:00

durée : 30 minutes

AU CIRQUE DU BOUT DU MONDE

Commencez votre journée avec les Moulins Dimanche du Prato (spectacles et ateliers) à partir de 11h.

Ce spectacle nous fait voyager à travers les chemins et les relations des deux personnages. Deux êtres qui se ressemblent, se soutiennent, se déchirent, se réunissent et explorent la solidité et la fragilité de leurs liens. « Chemins » est un spectacle qui nous ressemble et qui reflète lesdifférentes routes empruntées ensemble et séparément.

Dans ce premier spectacle nous amenons le public à plonger dans notre intimité pour parler de ce qui nous tient à coeur. Nous nous croisons, nous portons, nous éloignons, nous haïssons, nous aimons … Toutes ces choses qui font de nous ce que nous sommes aujourd’hui.

Le cirque du bout du monde 2 Bis rue courmont Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 0320884831 http://lecirqueduboutdumonde.fr/ https://www.facebook.com/lecirqueduboutdumonde/ [{« type »: « link », « value »: « https://lecirqueduboutdumonde.fr/les-dimanches-en-famille/ »}] L’association vise à la promotion et au développement des arts du cirque, cela passe par plusieurs chemins, la pratique artistique en elle-même, mais également la découverte de spectacles, la rencontre entre les publics et les équipes artistiques entre autre chose.

Le Cirque du Bout du Monde souhaite ainsi la mise en place d’un parcours permettant à la population de découvrir de manière relativement approfondie les arts du cirque et plus largement les arts de la scène, mais aussi de devenir des amateurs actifs, exigeants et curieux.

Evènement organisé par la Cie Nexus

Cie nexus