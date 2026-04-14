Chercheur de météorites, École municipale d’Astronomie, Alès

Chercheur de météorites Mercredi 25 novembre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T14:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-25T14:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:30:00+01:00

Dans l’atelier « Chercheur de météorites », les participants apprennent à reconnaître une vraie météorite et à enquêter comme de véritables explorateurs de l’espace.

Ils découvrent les indices qui permettent de différencier une simple pierre d’un fragment venu du cosmos, comprennent d’où viennent les météorites et comment elles arrivent jusqu’à nous.

Grâce à cet atelier, ils développent leur sens de l’observation, leur curiosité scientifique et le plaisir de mener une enquête spatiale… pierre après pierre !

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=34106350 »}]

Atelier de découverte de l’Astronomie météorites science