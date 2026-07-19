Chérie, j’ai rétrécie la culture Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris
mardi 19 janvier 2027 · Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt · Paris
Informations pratiques
Elle est terrible, pour les artistes aussi, l’époque où l’on vit… On croyait notre modèle français exemplaire, et éternelle cette « exception culturelle » enviée de par le monde. Et voilà que notre système se détricote, et c’est le NOUS qui risque de se dissoudre.
Rencontre animée par Fabienne Pascaud
Dans le cadre de l’agora 2026-2027 en partenariat avec Télérama.
Le mardi 19 janvier 2027
de 18h30 à 18h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-19T19:30:00+01:00
fin : 2027-01-19T19:45:00+01:00
Date(s) : 2027-01-19T18:30:00+02:00_2027-01-19T18:45:00+02:00
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
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