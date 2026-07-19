Chérie, j’ai rétrécie la culture Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Elle est terrible, pour les artistes aussi, l’époque où l’on vit… On croyait notre modèle français exemplaire, et éternelle cette « exception culturelle » enviée de par le monde. Et voilà que notre système se détricote, et c’est le NOUS qui risque de se dissoudre.

Rencontre animée par Fabienne Pascaud

Dans le cadre de l’agora 2026-2027 en partenariat avec Télérama.

Le mardi 19 janvier 2027

de 18h30 à 18h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-19T19:30:00+01:00

fin : 2027-01-19T19:45:00+01:00

Date(s) : 2027-01-19T18:30:00+02:00_2027-01-19T18:45:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

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