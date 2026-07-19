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Chérie, j’ai rétrécie la culture Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

mardi 19 janvier 2027 · Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt · Paris

Chérie, j’ai rétrécie la culture Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Début
mardi 19 janvier 2027
Fin
mardi 19 janvier 2027
Lieu
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt
Adresse
2 place du Châtelet
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Elle est terrible, pour les artistes aussi, l’époque où l’on vit… On croyait notre modèle français exemplaire, et éternelle cette « exception culturelle » enviée de par le monde. Et voilà que notre système se détricote, et c’est le NOUS qui risque de se dissoudre.

Rencontre animée par Fabienne Pascaud

Dans le cadre de l’agora 2026-2027 en partenariat avec Télérama.
Le mardi 19 janvier 2027
de 18h30 à 18h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-19T19:30:00+01:00
fin : 2027-01-19T19:45:00+01:00
Date(s) : 2027-01-19T18:30:00+02:00_2027-01-19T18:45:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet  75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142742277


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