Cherokee Rose Jérémie et Benjamin BOSSONE Salle polyvalente Ruffey-sur-Seille

Cherokee Rose Jérémie et Benjamin BOSSONE

Salle polyvalente Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

2026-04-26

Pétri d’amour et de rage, l’album Cherokee Rose oscille entre récits intimes (narrant des quêtes existentielles, sentimentales, sportives ou artistiques) et critiques sociales.

On y passe de chansons incarnées à des raps épiques, d’un road-movie teinté d’accents synthpop à des ballades folk revendicatrices ou tressées d’arpèges buckleyiens.

Les textes affichent une écriture rigoureuse, déployant tantôt un classicisme à la Brassens, tantôt des flows acérés dignes des MCs les plus inspirés du Rap Game.

La musique y joint son relief dramatique, tour à tour orchestral, acoustique, électro.

Cherokee Rose est un album cinématographique et débordant d’humanité. A fleur de peau, à fleur de monde. Inclassable. A la croisée de Brel, Eminem, Bob Dylan, Kavinsky, Wagner… .

+33 6 72 51 80 37 gisele.buclet@orange.fr

