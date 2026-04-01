Swing Aventure Le Pré Rouge Ruffey-sur-Seille
Swing Aventure Le Pré Rouge Ruffey-sur-Seille dimanche 19 avril 2026.
Ruffey-sur-Seille
Swing Aventure
Le Pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 18:00:00
fin : 2026-04-19 21:30:00
Date(s) :
2026-04-19
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Le Pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
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English : Swing Aventure
L’événement Swing Aventure Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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