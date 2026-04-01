Swing Aventure Le Pré Rouge Ruffey-sur-Seille

Ruffey-sur-Seille

Swing Aventure

Le Pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 18:00:00

fin : 2026-04-19 21:30:00

Date(s) :

2026-04-19

ENVIE D’UN CONCERT DE JAZZ MANOUCHE ?

SWING AVENTURE vous promet une expérience musicale unique, alliant des nuances douces du cool jazz aux tourbillons dynamiques du swing manouche. .

Le Pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

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English : Swing Aventure

L’événement Swing Aventure Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu