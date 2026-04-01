Ruffey-sur-Seille

Guerilla Poubelle x Yes And Maybe

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

GUERILLA POUBELLE (punk rock)

Guerilla Poubelle ne le crie pas en vain Nulle part c’est chez moi Plus de 1300 concerts, du minuscule bar associatif à la plus grande scène de festival, écumant toute la france comme le reste du monde (Europe, USA, Brésil, Japon, Canada, Thaïlande…) 20 ans de punk rock pessimiste et de DIY plein d’espoir portés par des prestations live explosives et des chansons pleines de slogans et de cynisme, d’humour acide passé au vitriol noir. Des prises de consciences… des brulots révoltés qui bousculent tout et qui

martèlent la tète jusqu’à devenir une nourriture nécessaire et quotidienne pour l’esprit. Des hits punk rock jetés devant le tabernacle de la médiocrité de l’époque…

YES AND MAYBE (indie rock)

Yes and Maybe est né de la rencontre de deux artistes à la recherche de quelque chose qu’ils ne parvenaient pas tout à fait à définir. Formé entre Glasgow et Paris, le duo crée une musique qui trouve son équilibre entre instinct et précision. Après s’être rencontrés en ligne et avoir commencé à composer ensemble il y a plusieurs années, ils lancent officiellement le projet en 2022. Ils écrivent alors les morceaux qui deviendront les singles de leur premier album, Train To Nowhere, dont la sortie est prévue pour 2026. .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

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English : Guerilla Poubelle x Yes And Maybe

L’événement Guerilla Poubelle x Yes And Maybe Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu