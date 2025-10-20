Soirée conviviale à La Grange La Grange Ruffey-sur-Seille

La Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Début : 2026-05-08 17:30:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

2026-05-08 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04

Tous les premiers vendredis de chaque mois de mai à septembre, La Grange ouvre ses portes et son jardin pour un moment de partage et de convivialité autour de boissons et petite restauration avec jeux, discussions, ateliers… .

La Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 08 91 lagrangearuffey@gmail.com

