Ruffey-sur-Seille

The Hook

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 23:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Venez assister aux jeudis de L’Entre Deux !

La saison 25/26 de L’Entre Deux continue jeudi 23 avril avec The Hook

Aperçu https://www.youtube.com/watch?v=Tql3JRvV0CA

The Hook est de retour sur disque et surtout sur scène. Sauvages, virtuoses, à fleur de peau et totalement sincères ils jouent sans se soucier des modes et sans rien renier de leurs influences (du blues original aux Stones en passant par le meilleur du rock psychédélique). Grâce aux Hook, le rock n’est pas tout à fait mort. Aujourd’hui, il est encore possible de vivre une expérience quasi chamanique en se laissant happer par l’énergie hautement contagieuse d’un petit groupe de rock qui a toutes les cartes en main pour devenir grand ! .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

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English : The Hook

L’événement The Hook Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu