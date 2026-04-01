The Hook Ruffey-sur-Seille
The Hook Ruffey-sur-Seille jeudi 23 avril 2026.
Ruffey-sur-Seille
The Hook
L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 23:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez assister aux jeudis de L’Entre Deux !
La saison 25/26 de L’Entre Deux continue jeudi 23 avril avec The Hook
Aperçu https://www.youtube.com/watch?v=Tql3JRvV0CA
The Hook est de retour sur disque et surtout sur scène. Sauvages, virtuoses, à fleur de peau et totalement sincères ils jouent sans se soucier des modes et sans rien renier de leurs influences (du blues original aux Stones en passant par le meilleur du rock psychédélique). Grâce aux Hook, le rock n’est pas tout à fait mort. Aujourd’hui, il est encore possible de vivre une expérience quasi chamanique en se laissant happer par l’énergie hautement contagieuse d’un petit groupe de rock qui a toutes les cartes en main pour devenir grand ! .
L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
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English : The Hook
L’événement The Hook Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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