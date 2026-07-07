Chess Running Annette K Paris

Informations pratiques

LE CONCEPT

Les matchs se disputent comme d’habitude avec pour seule particularité… que la pendule est située à une dizaine de mètres de l’échiquier.

Il faudra soit être endurant, soit terminer la partie d’échecs rapidement.

C’EST POUR QUI ?

Ouvert à tous, et à tous les niveaux.

Débutants aux échecs bienvenus.

LE FORMAT

1. LA QUALIF (1h)

Tous les participants jouent 3 matchs en cadence ~10 minutes sans éliminatoire.

2. LA COUPE (1h)

Les 8 premiers s’affrontent en mode coupe : quarts, demi, finale.

Jeu libre en parallèle du tournoi avec des échiquiers en libre accès pendant toute la durée de l’événement.

INFOS PRATIQUES

Les échiquiers sont dispos dès 15h.

Le tournoi de Chess Running commence à 15h30.

Tournoi d’échecs insolite pour les amateurs d’échecs et de course.

Le dimanche 30 août 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

Le jeu libre se fait sur entrée libre.

En revanche, les places pour le tournoi de Chess Running sont limitées et la participation se fait sur inscription.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00

Annette K Port de Javel Bas 75015 Paris

https://chessagenda.com/events/fc2a8f3b-435b-4e7a-a702-81ae5e20948b



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