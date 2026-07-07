Chess Running Annette K Paris
dimanche 30 août 2026 · Annette K · Paris
Informations pratiques
LE CONCEPT
Les matchs se disputent comme d’habitude avec pour seule particularité… que la pendule est située à une dizaine de mètres de l’échiquier.
Il faudra soit être endurant, soit terminer la partie d’échecs rapidement.
C’EST POUR QUI ?
Ouvert à tous, et à tous les niveaux.
Débutants aux échecs bienvenus.
LE FORMAT
1. LA QUALIF (1h)
Tous les participants jouent 3 matchs en cadence ~10 minutes sans éliminatoire.
2. LA COUPE (1h)
Les 8 premiers s’affrontent en mode coupe : quarts, demi, finale.
Jeu libre en parallèle du tournoi avec des échiquiers en libre accès pendant toute la durée de l’événement.
INFOS PRATIQUES
Les échiquiers sont dispos dès 15h.
Le tournoi de Chess Running commence à 15h30.
Tournoi d’échecs insolite pour les amateurs d’échecs et de course.
Le dimanche 30 août 2026
de 15h00 à 19h00
gratuit
Le jeu libre se fait sur entrée libre.
En revanche, les places pour le tournoi de Chess Running sont limitées et la participation se fait sur inscription.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00
Annette K Port de Javel Bas 75015 Paris
https://chessagenda.com/events/fc2a8f3b-435b-4e7a-a702-81ae5e20948b
Afficher la carte du lieu Annette K et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sortie en famille à La Mer de Sable Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 7 juillet 2026
- Soigneur d’un jour à la ferme pédagogique René Binet (18e) Jardin René Binet PARIS 7 juillet 2026
- Atelier : vivre avec ses émotions Feuille Blanche, Café Noir Paris 7 juillet 2026
- Quartier d’été : sortie en salle d’escalade + pique + jeux Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS 7 juillet 2026
- Gym douce en plein air pour les femmes – Paris 20ᵉ Jardin de la Gare de Charonne PARIS 7 juillet 2026