Chevaleresses, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Chevaleresses 27 et 28 mai 2027 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-27T20:00:00+02:00 – 2027-05-27T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-28T20:00:00+02:00 – 2027-05-28T21:30:00+02:00

Compagnie Francine & Joséphine

Nolwenn Le Doth porte à la scène une autofiction bouleversante où l’intime devient matière théâtrale : l’inceste vécu. Incarné par une comédienne d’une rare intensité et porté par La Nuée, un chœur de vingt‑trois femmes, Chevaleresses fait entendre une parole longtemps étouffée et donne corps à l’invisible.

Sur scène, Nolwenn Le Doth et ce chœur flamboyant, vibrant et solidaire transforment la scène en un lieu de partage, de lutte et de résistance. Ensemble, elles traversent la violence, la métamorphose et la reconstruction.

Entre pudeur et puissance, gravité et drôlerie, Nolwenn Le Doth signe une pièce d’une grande force, saluée par la critique au Festival d’Avignon 2025.

Ici, Chevaleresses dépasse le simple témoignage pour devenir un geste artistique et politique fort. Un spectacle nécessaire, où reprendre la parole est déjà une victoire.

Lumineux, poétique et profondément engagé.

« Il y a le grand frère.

Et la petite soeur.

Une histoire de famille.

Singulière, et pourtant terriblement banale.

L’histoire d’un inceste. »

Avec la participation du Chœur de femmes La Nuée dirigé par Sara Giommetti

Texte, mise en scène et interprétation : Nolwenn Le Doth, accompagnement dramaturgique : Faustine Noguès, collaboration artistique : Thibault Patain, création sonore : Nicolas Maisse, création lumières : Juliette Besançon, costumes : Coline Galeazzi, scénographie : Claire Gringore, chorégraphe : Thomas Guerry, arrangements et composition choeur : LiliaRuocco, choeur de femmes La Nuée

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 théâtre ensemble vocal féminin

Cyrielle Voguet