CHICAGO BLUES, L’Odéon, Tremblay-en-France

Informations pratiques

CHICAGO BLUES Samedi 5 décembre, 20h30 L’Odéon Seine-Saint-Denis

20€/18€/25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

56 ans déjà pour la tournée annuelle du Chicago Blues Festival à l’automne 2026 et un retour aux sources pour cette édition. Après plusieurs éditions autour de la capitale du blues électrique, retour aux sources du blues, au bord du delta du Mississippi, avec un plateau issu de sa capitale d’état Jackson !

Une tournée marquée du sceau de la transmission puisque sous la houlette de Zac Harmon, mentor de ce groupe éphémère, c’est la nouvelle génération du blues du Mississippi, qui sera mise à l’honneur, avec Kingston Livingston, jeune talent repéré par Zac en personne et Lady Adrena, chanteuse de gospel de Jackson, qui a entamé une carrière dans le blues il y a quelques années.

Figure tutélaire de la scène blues contemporaine, Zac Harmon conduira ce groupe composé de jeunes talents. Guitariste, chanteur et compositeur, il incarne un blues puissant, nourri de soul et de funk, marqué par une grande maîtrise instrumentale et une écriture personnelle. Sur scène, Zac séduit par son énergie et son groove, devant un public européen qu’il retrouve régulièrement depuis sa première visite il y a tout juste 20 ans !

À ses côtés, Kingston Livingston, natif du Texas, représente parfaitement l’esprit de cette nouvelle vague. Porté par une approche moderne, mêlant blues, rock et influences urbaines, Kingston incarne cette génération d’artistes capables de faire le lien entre tradition et renouvellement, sans jamais perdre l’âme du blues. Chanteuse charismatique issue du gospel, Lady Adrena s’impose par une présence scénique magnétique et une interprétation profonde, à la croisée du blues, de la soul et du rhythm’n’blues!

Avec ce plateau inédit, la tournée 2026 du Chicago Blues Festival confirme sa vocation : faire dialoguer les générations, révéler la diversité du blues américain et proposer au public européen une immersion authentique au cœur de cette musique intemporelle !

Dates de tournée : du 7 novembre au 15 décembre 2026

Line up :

Zac Harmon (guitare/chant)

Kingston Livingston (guitare)

Lady Adrena (chant)

Chris Gipson (basse)

Marvin Holly (clavier)

Ralph Forrest (batterie)

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0620175679 https://www.lodeonscenejrc.com/ https://www.facebook.com/lodeonscenejrc [{« type »: « link », « value »: « https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/156-CHICAGO-BLUES »}] Salle de concert et résidences

ADRESSE

1, Place du Bicentenaire de la Révolution Française

Tremblay-en-France 93290

RER B VERT-GALANT VENIR A LA SALLE

Moyen d’accès :

RER B: arrêt gare du Vert-Galant, sortie canal de l’Ourcq

De Porte de la Chapelle, A1 ou porte de Bagnolet A3, direction Lille, bifurcation Soissons, sortie Tremblay-Villepinte direction Clinique du Vert-Galant.

A partir de la RN3, sortie Vaujours-Tremblay, prendre la route de Meaux, puis direction Clinique du Vert-Galant

Chicago Blues Festival 2026, 56ème édition : back to Mississippi! BLUES CONCERT