Chicandier et Mathou Cann, Le Bacchus, Rennes
mardi 13 avril 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Chicandier et Mathou Cann 13 et 14 avril 2027 Le Bacchus Ille-et-Vilaine
Tarifs : 25€ et 19€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-13T21:00:00+02:00 – 2027-04-13T22:15:00+02:00
Fin : 2027-04-14T21:00:00+02:00 – 2027-04-14T22:15:00+02:00
Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.
Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes.
Tout le monde en prend pour son grade car comme ils disent, la connerie est une pandémie mondiale.
Âmes sensibles, wokistes et pousse-mégots s’abstenir. Pour tous les autres, redressez vos sièges et attachez vos ceintures, le décollage est imminent.
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8207-mathou-cann-et-chicandier-avril-2027.html »}]
Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence. stand-up comédie
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