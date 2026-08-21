Chiens visiteurs Médiathèques Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
mercredi 4 novembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Chiens visiteurs Médiathèques Aqua-Libris
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 16:00:00
fin : 2026-11-18 17:00:00
Date(s) :
2026-11-04 2026-11-18
Lectures et rencontres avec les chiens de l’association Cherveux Agility.
Sur inscription. .
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chiens visiteurs Médiathèques Aqua-Libris
L’événement Chiens visiteurs Médiathèques Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- ANIMATIONS + de 60 ans Atelier cirque salle Rabelais Saint-Maixent-l’École 10 septembre 2026
- Bourse aux livres annuelle Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École 12 septembre 2026
- Randonnée la gourmande Saint-Maixent-l’École 12 septembre 2026
- Club de lecture Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 15 septembre 2026
- Coloriages magiques 2.0 Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 16 septembre 2026