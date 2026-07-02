Chilly Gonzales, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Chilly Gonzales Samedi 24 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00

Pop

Dandy flamboyant, performer hors-norme et pianiste virtuose, Chilly Gonzales célèbre les 20 ans de l’album Solo piano qui l’a propulsé sur les scènes du monde entier. Celui qui a collaboré avec les plus grands (Daft Punk, Drake ou Feist) y aborde le piano de façon intime et mélodique, faisant dialoguer son héritage classique avec une pop délicate. Un projet solo, né presque par hasard entre deux sessions d’enregistrements au Studio Ferber, devenu au fil des ans l’un des visages les plus personnels de cet artiste inclassable.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699369-chilly-gonzales »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-chilly-gonzales-84521 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Jazz pop