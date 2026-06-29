Chimène Badi Le Forum Le Mans
Chimène Badi Le Forum Le Mans samedi 27 novembre 2027.
Le Mans
Chimène Badi
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-27 20:30:00
fin : 2027-11-27
Date(s) :
2027-11-27
Retrouvez Chimène Badi au Forum !
25 ans de carrière, une voix unique, une émotion intacte. À partir de l’automne 2027, Chimène Badi vous donne rendez-vous avec Origine(s) Tour , un spectacle événement retraçant son incroyable parcours.
De ses plus grands succès aux chansons qui ont marqué sa vie, Chimène partage avec le public l’histoire d’une artiste authentique à la voix hors du commun. Un voyage musical intense, entre souvenirs, émotions et reprises emblématiques.
RDV au Forum le 27 novembre 2027. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Come see Chimène Badi at the Forum!
L’événement Chimène Badi Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Le Mans
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