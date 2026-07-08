Chimène Badi Le Touquet-Paris-Plage
vendredi 10 mars 2028 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Chimène Badi
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2028-03-10
fin : 2028-03-10
Date(s) :
2028-03-10
Vendredi 10 mars 2028
20h30 Palais des Congrès Salle Ravel
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25 ans de carrière, une voix unique, une émotion intacte.
À partir de l’automne 2027, Chimène Badi vous donne rendez-vous avec Origine(s) Tour , un spectacle événement retraçant son incroyable parcours.
De ses plus grands succès aux chansons qui ont marqué sa vie, Chimène partage avec le public l’histoire d’une artiste authentique à la voix hors du commun.
Un voyage musical intense, entre souvenirs, émotions et reprises emblématiques.
En tournée et au Casino de Paris le 17 décembre 2027
À partir de 44 € .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Chimène Badi Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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