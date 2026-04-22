Chimères #2 – Fashion-Z : Faunes, hybrides et autres créatures, Château de Fontainebleau – terrasse de la galerie François Ier (galerie des Fleurs en cas de pluie), Fontainebleau

Chimères #2 – Fashion-Z : Faunes, hybrides et autres créatures Dimanche 7 juin, 13h00, 15h00 Château de Fontainebleau – terrasse de la galerie François Ier (galerie des Fleurs en cas de pluie) Seine-et-Marne

En cas de pluie, évènement déplacé en galerie des Fleurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00

Autour de la notion de chimère et porté par le goût des créatures, l’École Duperré présente une série de tableaux anachroniques. Des faunes, des corps hybrides, des standards renouvelés, figurent ces récits imaginaires. Avec comme plaisir des rencontres et des frictions, le fil des métamorphoses d’Ovide. Dans un jeu de discussions entre les silhouettes, sur la formule du voguing, et des reveals, les silhouettes se jaugent se toisent, s’enlacent. Mettant en valeur les singularités des silhouettes.

Château de Fontainebleau – terrasse de la galerie François Ier (galerie des Fleurs en cas de pluie) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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