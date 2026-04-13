Cultures matérielles, cultures immatérielles, de l’importance des lieux. Enraciner les mémoires aujourd’hui, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau

Cultures matérielles, cultures immatérielles, de l’importance des lieux. Enraciner les mémoires aujourd’hui Vendredi 5 juin, 12h00 Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Comment préserver des lieux d’ancrage matériels, sans la communauté qui porte ces cultures ou ces savoir-faire et leur patrimoine ? Comment éviter la captation par une poignée d’individus pour préférer s’attacher à favoriser des actions communautaires, complexes et difficiles ? Comment favoriser dans un moment de grande transformation, de petits lieux abandonnés ou des monuments emblématiques (greniers, oratoires, zawyas, synagogues, qsurs…), en s’attachant aux vivants ? Comment préserver et enraciner les mémoires aujourd’hui au Maroc, notamment dans ce Maroc dit rural de vieilles cités d’oasis ?

Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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Mehdi Benssid, Le grenier restauré d’Adkhss n’Arfalen orginellement ruiné, 2019 ©Les gardiens de la mémoire.