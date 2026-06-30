Chloé Lecerf 4tet Le Melville Paris
samedi 10 octobre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Ce quartet composé de Mario Canonge au piano , Serge Merlaud à la guitare , Faniry Andrianarisoa à la batterie et Marc Bollengier à la contrebasse nous propose un répertoire autour de la musique du Guitariste ultramarin André Condouant disparu il y a une dizaine d’années et des compositeurs qu’il affectionnait particulièrement…
Karl Ratzer ,Jobim , Clare fisher , Chick Corea , Kenny Barron..mais également quelques compositions des membres du groupe.
André Condouant est un jazzmen antillais qui contribué à la grande époque du bebop, et a participé pleinement à son histoire.
Beaucoup d’énergie et d’interactions pour ce quartet de jazz , une très belle soirée en perspective.
Chloé Lecerf : chant – Lead
Tom Guillois : contrebasse
Pierreeden Guilbaud : batterie
Simon Chivallon : piano
Un quartet pétillant avec Mario Canonge, Serge Merlaud, Faniry Andrianarisoa et Marc Bollengier rend hommage au jazzman antillais André Condouant et à ses influences. Ambiance jazzy en perspective !
Le vendredi 09 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6090
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