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Chloé Lecerf 4tet Le Melville Paris

samedi 10 octobre 2026 · Le Melville · Paris

Chloé Lecerf 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Ce quartet composé de Mario Canonge au piano , Serge Merlaud à la guitare , Faniry Andrianarisoa à la batterie et Marc Bollengier à la contrebasse nous propose un répertoire autour de la musique du Guitariste ultramarin André Condouant disparu il y a une dizaine d’années et des compositeurs qu’il affectionnait particulièrement…

Karl Ratzer ,Jobim , Clare fisher , Chick Corea , Kenny Barron..mais également quelques compositions des membres du groupe.

André Condouant est un jazzmen antillais qui contribué à la grande époque du bebop, et a participé pleinement à son histoire.

Beaucoup d’énergie et d’interactions pour ce quartet de jazz , une très belle soirée en perspective.

Chloé Lecerf : chant – Lead

Tom Guillois : contrebasse

Pierreeden Guilbaud : batterie

Simon Chivallon : piano

Un quartet pétillant avec Mario Canonge, Serge Merlaud, Faniry Andrianarisoa et Marc Bollengier rend hommage au jazzman antillais André Condouant et à ses influences. Ambiance jazzy en perspective !
Le vendredi 09 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6090


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