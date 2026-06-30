Chloé Lecerf 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Ce quartet composé de Mario Canonge au piano , Serge Merlaud à la guitare , Faniry Andrianarisoa à la batterie et Marc Bollengier à la contrebasse nous propose un répertoire autour de la musique du Guitariste ultramarin André Condouant disparu il y a une dizaine d’années et des compositeurs qu’il affectionnait particulièrement…

Karl Ratzer ,Jobim , Clare fisher , Chick Corea , Kenny Barron..mais également quelques compositions des membres du groupe.

André Condouant est un jazzmen antillais qui contribué à la grande époque du bebop, et a participé pleinement à son histoire.

Beaucoup d’énergie et d’interactions pour ce quartet de jazz , une très belle soirée en perspective.

Chloé Lecerf : chant – Lead

Tom Guillois : contrebasse

Pierreeden Guilbaud : batterie

Simon Chivallon : piano

Un quartet pétillant avec Mario Canonge, Serge Merlaud, Faniry Andrianarisoa et Marc Bollengier rend hommage au jazzman antillais André Condouant et à ses influences. Ambiance jazzy en perspective !

Le vendredi 09 octobre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6090



Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

