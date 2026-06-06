Chloé Lecerf raconte Carmen McRae, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris
Chloé Lecerf raconte Carmen McRae, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris samedi 1 août 2026.
La chanteuse franco-taïwanaise Chloé Lecerf et le pianiste Jeremy Hinnekens vous invitent à une après-midi intimiste autour de l’univers de Carmen McRae. Entre anecdotes sur la vie de cette immense artiste et exploration de son répertoire élégant et profondément expressif, le duo revisite les chansons qui ont marqué l’histoire du jazz vocal avec sensibilité et complicité.
La chanteuse franco-taïwanaise Chloé Lecerf et le pianiste Jeremy Hinnekens vous invitent à une après-midi intimiste explorant la musique et l’héritage de Carmen McRae. Blendant des histoires de la vie de la chanteuse légendaire avec certaines de ses chansons les plus lumineuses, le duo apporte une interprétation personnelle et sincère d’une des voix les plus distinctives du jazz.
Line-up : Chloé Lecerf : voix ; Jeremy Hinnekens : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz vocal — Chloé Lecerf et Jeremy Hinnekens vous plongent dans l’univers de Carmen McRae, alliant anecdotes et répertoire légendaire pour une après-midi intimiste inoubliable.
Le samedi 01 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 01 août 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T16:00:00+02:00;2026-08-01T17:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com
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