Chocolaterie 7Galions, Chocolaterie 7 Galions, La Rochelle

Chocolaterie 7Galions 5 – 7 juin Chocolaterie 7 Galions Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

En 2015, lors d’un voyage en République Dominicaine, Jean-Vincent Houdelette découvre les terres de l’île et rencontre Max et Antoinette, passionnés de cacao. Ensemble, ils lancent un projet ambitieux : cultiver des cacaoyers de variétés prestigieuses (criollo, trinitario) sur des terres préservées. Ce sont les débuts de l’aventure de la chocolaterie des 7 Galions !

Chocolaterie 7 Galions 12 rue Gaspard Monge 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.7galions.fr/ »}]

Cultiver des cacaoyers de variétés prestigieuses (criollo, trinitario) sur des terres préservées. chocolat savoir-faire

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