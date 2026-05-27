Exposition Patrice Delary +Didier Louineau Les corps effacés, de la photographie à la peinture Galerie Porte Maubec La Rochelle

La Rochelle

Exposition Patrice Delary +Didier Louineau Les corps effacés, de la photographie à la peinture

Galerie Porte Maubec 6 rue Saint-Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Exposition à la Galerie Porte Maubec du 02 au 30 juin prochain.

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Galerie Porte Maubec 6 rue Saint-Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 85 93 maubecart17@gmail.com

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English :

Exhibition at Galerie Porte Maubec from June 02 to 30.

L’événement Exposition Patrice Delary +Didier Louineau Les corps effacés, de la photographie à la peinture La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle