Exposition Patrice Delary +Didier Louineau Les corps effacés, de la photographie à la peinture Galerie Porte Maubec La Rochelle
Exposition Patrice Delary +Didier Louineau Les corps effacés, de la photographie à la peinture Galerie Porte Maubec La Rochelle mardi 2 juin 2026.
La Rochelle
Exposition Patrice Delary +Didier Louineau Les corps effacés, de la photographie à la peinture
Galerie Porte Maubec 6 rue Saint-Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-30 19:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Exposition à la Galerie Porte Maubec du 02 au 30 juin prochain.
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Galerie Porte Maubec 6 rue Saint-Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 85 93 maubecart17@gmail.com
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English :
Exhibition at Galerie Porte Maubec from June 02 to 30.
L’événement Exposition Patrice Delary +Didier Louineau Les corps effacés, de la photographie à la peinture La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle
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