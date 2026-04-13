Chocolaterie de Puyricard, Chocolaterie de Puyricard, Aix-en-Provence
Chocolaterie de Puyricard, Chocolaterie de Puyricard, Aix-en-Provence samedi 6 juin 2026.
Chocolaterie de Puyricard Samedi 6 juin, 09h00 Chocolaterie de Puyricard Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Atelier découverte – Samedi matin
09h00 – 12h00
Localisation : Atelier de fabrication – Avenue George de Fabry
Atelier Savoir-Faire – Samedi matin
09h30 – 12h30
Locatlisation : Boutique Puyricard des Commerce de la Bastide
Atelier Famille – Samedi après-midi (peu varier en période de vacances scolaire)
14h00 – 15h00
15h30 – 16h30
Atelier enfants – Mercredi après-midi (toute la semaine en période de vacances scolaire)
15h00 – 16h15
16h45 – 18h00
Consulter notre site internet afin d’obtenir toutes les disponibilités en période de vacances.
Chocolaterie de Puyricard Avenue Georges de Fabry 13540 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13540 Puyricard Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.puyricard.fr/fr/185-visites-et-ateliers »}]
Venez découvrir le savoir-faire traditionnel et artisanal des Maîtres Chocolatiers de notre chocolaterie : techniques du moulage, de l’enrobage, du trempage de Palets d’Or, fabrication de calissons !
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