Rouen

Chocolats et vins

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 19:30:00

fin : 2026-12-01 22:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Atelier dégustation*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com

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English : Chocolats et vins

L’événement Chocolats et vins Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité