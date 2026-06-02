Choeur d’Arti’Show au festival Voix sur Berges Restaurant l’Atmosphère Paris
Choeur d’Arti’Show au festival Voix sur Berges Restaurant l’Atmosphère Paris dimanche 28 juin 2026.
Voix sur Berges, c’est LE festival des chorales d’Île de France à ne pas manquer !
Tout le long du canal Saint-Martin, ce sont plus de 150 chorales qui viennent chanter leurs répertoires variés le temps d’un après-midi. Nous aurons le plaisir, une fois encore, d’y participer. Venez découvrir cet évènement festif !
Le plus grand rassemblement de chorales de l’année !
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00
Restaurant l’Atmosphère 49, rue Lucien Sampaix 75010 Paris
https://www.voixsurberges.com/ https://www.facebook.com/choeurdartishow94/ https://www.facebook.com/choeurdartishow94/
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