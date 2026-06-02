Choeur d’Arti’Show au festival Voix sur Berges Restaurant l’Atmosphère Paris

Voix sur Berges, c’est LE festival des chorales d’Île de France à ne pas manquer !

Tout le long du canal Saint-Martin, ce sont plus de 150 chorales qui viennent chanter leurs répertoires variés le temps d’un après-midi. Nous aurons le plaisir, une fois encore, d’y participer. Venez découvrir cet évènement festif !

Le plus grand rassemblement de chorales de l’année !

Le dimanche 28 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00

Restaurant l’Atmosphère 49, rue Lucien Sampaix 75010 Paris

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