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Chœur de Chambre Venu d’Irlande église St Philippe du Roule Paris

Chœur de Chambre Venu d’Irlande église St Philippe du Roule Paris

Chœur de Chambre Venu d’Irlande église St Philippe du Roule Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : église St Philippe du Roule

Adresse : 154 rue du Fbg St Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : <p><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne</strong></p><p><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

Un Programme Varié des Belles œuvres : Mêlant, Grands Compositeurs d’Antan et plus Récents ou Vivants

entre autre : Vigilate: William Byrd, Plaudite Psalite: Kestutis Daugirdas, Jubilate Deo: Ko Matsushita, Peace Like a River: Ronald Staheli, Crucifixus: Antonio Lotti,

Stetit Angelus: Rihards Dubra, My Guiding Light: Jack Cunnane, Gospodi: Alfred Schnittke etc…

le Choeur de l’Université de Maynooth : ville située dans le nord du comté de Kildare en Irlande. Très important pôle universitaire de l’agglomération de Dublin.

– Le chœur est entré dans l’histoire en devenant le premier chœur irlandais, sous la direction du Dr Michael T. Dawson, le plus jeune chef de chœur — à remporter le prestigieux Trophée Pavarotti du « Chœur du Monde » au Festival international de musique de Llangollen, au Pays de Galles.

– A aussi remporté deux Médailles d’Or à Malaga (Espagne) dans les catégories « Chœurs de jeunes à voix mixtes » et « Musique sacrée pour chœur ».

Voici Un Extrait Vidéo de leur Talent : https://www.youtube.com/watch?v=6tBYDs6orgw

Choeur & & instruments traditionnels irlandais : cornemuse, accordéon, banjo et violon.
Le samedi 25 avril 2026
de 20h00 à 21h00
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T20:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré  75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1986350211955?aff=oddtdtcreator


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