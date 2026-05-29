Chœur de Jeunes filles venues de Stockholm Église St Philippe du Roule Paris

Chœur de Jeunes filles venues de Stockholm

« L’ Été Nordique » Chorale suédoise – Hägerstens Ungdomskör

Cette chorale suédoise de filles chante la répertoire nordique avec un timbre exceptionnel. La chorale est composée de 24 filles âgées de 14 à 22 ans et chante de la musique du Moyen Âge jusqu’à des oeuvres nouvellement écrites. La chorale appartient à la paroisse de Hägersten à Stockholm et est l’un des douze choeurs de l’église. Depuis l’automne 2025, la chorale est dirigée par le chef du choeur de Henrik Johansson, organiste et flutiste.

Cette chorale suédoise de filles chante la répertoire nordique avec un timbre exceptionnel. La chorale est composée de 24 filles âgées de 14 à 22 ans et chante de la musique du Moyen Âge jusqu’à des oeuvres nouvellement écrites.

Le lundi 15 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T19:30:00+02:00_2026-06-15T20:30:00+02:00

Église St Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris



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