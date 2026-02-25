Choeur de lecteurices Mairie Mazet-Saint-Voy

Choeur de lecteurices

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Ecriture-lecture sur le thème des nuages et du ciel. Adultes

.

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing-reading on the theme of clouds and sky. Adults

L’événement Choeur de lecteurices Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon