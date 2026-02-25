Choeur de lecteurices Mairie Mazet-Saint-Voy
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
2026-07-16
Ecriture-lecture sur le thème des nuages et du ciel. Adultes
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Writing-reading on the theme of clouds and sky. Adults
L’événement Choeur de lecteurices Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon