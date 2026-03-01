Chœur polyphonique d’I Muvrini Eglise St-Vincent Brissac Loire Aubance

Chœur polyphonique d’I Muvrini

Veillée-concert corse avec le CHOEUR POLYPHONIQUE D’I MUVRINI à Brissac Loire Aubance !

Soirée haute en vibrations !

Cette formation à 4 voix, chanteurs pour partie du groupe bien connu I MUVRINI, nous fait l’honneur d’une veillée concert acoustique et traditionnelle de polyphonie corse, magnifiée dans l’écrin de l’église.

Des récits et des chants, aux textes romanesques, parfois teintés d’humour, humanistes et sacrés, des voix puissantes, des sonorités profondes et fleuries tout à la fois, pour un public invité joyeusement à partager la culture de l’île de beauté. .. !

2ème veillée concert prévue le 31 mars à Durtal à 20h30.

RÉSERVATIONS OUVERTES, PLACES LIMITÉES .

Eglise St-Vincent 3 place Jean Dupé Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 76 12 66

English :

Corsican evening concert with the CHOEUR POLYPHONIQUE D’I MUVRINI in Brissac Loire Aubance!

