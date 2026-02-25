JE DECOUVRE LA PÊCHE AU COUP MAISON PÊCHE NATURE Montayer Brissac Loire Aubance

JE DECOUVRE LA PÊCHE AU COUP MAISON PÊCHE NATURE

Montayer Maison Pêche Nature Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Rendez-vous pour une animation Je pêche mes premiers poissons à la Maison Pêche Nature de Brissac-Quincé !

Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche. Cette activité est ouverte à tous, réalisable à partir de 6 ans et jusqu’à 77 ans. Cette pêche est simple et ludique. Initiez-vous à la pêche, découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !

Les animations pêche sont encadrées par les salariés de la Fédération de pêche de Maine-et-Loire ou des guides de pêche, titulaires d’un BP JEPS Pêche de Loisir.

Le nombre de places est limité par animation. En fonction des conditions climatiques, des annulations sont possibles. Pour les animations, prévoir des bottes et une tenue vestimentaire adaptée à la météo du moment.

Le matériel de pêche est fourni et les poissons sont remis à l’eau.

Le droit de pêche est compris pour chaque animation. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans.

Lieu de rendez-vous Maison Pêche Nature au lieu-dit Montayer, 49320 Brissac-Quincé.

Annulations possibles en fonction des conditions météorologiques et/ou du nombre de participants. .

Montayer Maison Pêche Nature Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Maison Pêche Nature in Brissac-Quincé for a Fishing for my first fish activity!

L’événement JE DECOUVRE LA PÊCHE AU COUP MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages