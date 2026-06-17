Brissac Loire Aubance

Comédie musicale MAMMA MIA !

Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Comédie musicale MAMMA MIA ! au Château de Saint-Saturnin-sur-Loire

Mamma Mia ! vous transporte sur une île grecque paradisiaque où Sophie, une jeune femme sur le point de se marier, invite secrètement trois hommes du passé de sa mère dans l’espoir de découvrir l’identité de son père.

Cette comédie musicale joyeuse et émouvante tisse l’histoire autour des plus grands succès d’ABBA, créant une expérience théâtrale inoubliable qui fait vibrer le public du début à la fin.

Notre troupe met l’accent sur l’authenticité méditerranéenne, avec des décors évoquant les îles grecques baignées de soleil, des costumes colorés et une énergie festive contagieuse ! .

Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The musical MAMMA MIA! at the Château de Saint-Saturnin-sur-Loire

L’événement Comédie musicale MAMMA MIA ! Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages