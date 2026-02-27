Chœur Régional d’Auvergne Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule
Chœur Régional d’Auvergne Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 3 octobre 2026.
Chœur Régional d’Auvergne Le Messie de Haendel
Église Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Chœur Régional d’Auvergne présente le Messie de Haendel (parties I & II) ~50 choristes, l’orchestre Les Passions de Montauban, 4 solistes et le chef Blaise Plumettaz réunis pour ~2h de musique baroque !
.
Église Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 31 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ch?ur Régional d’Auvergne presents Handel’s Messiah (parts I & II): ~50 choristers, the orchestra Les Passions de Montauban, 4 soloists and conductor Blaise Plumettaz join forces for ~2h of Baroque music!
L’événement Chœur Régional d’Auvergne Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Val de Sioule