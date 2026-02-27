Chœur Régional d’Auvergne Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule

Chœur Régional d’Auvergne Le Messie de Haendel

Église Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

2026-10-03

Le Chœur Régional d’Auvergne présente le Messie de Haendel (parties I & II) ~50 choristes, l’orchestre Les Passions de Montauban, 4 solistes et le chef Blaise Plumettaz réunis pour ~2h de musique baroque !

Église Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 31 03

English :

The Ch?ur Régional d’Auvergne presents Handel’s Messiah (parts I & II): ~50 choristers, the orchestra Les Passions de Montauban, 4 soloists and conductor Blaise Plumettaz join forces for ~2h of Baroque music!

